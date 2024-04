Las contundentes palabras de José Carlos tras ver el dolor de su mujer Carmen Borrego por su hijo: "No puedes obligar a nadie a que te quiera"

Si hay un nombre propio en la gala de este jueves de 'Supervivientes' es claramente Carmen Borrego. La ya exconcursante de Honduras afrontaba el día de hoy como un auténtico reto , puesto que después de estar desconectada totalmente del exterior hoy saldrían a la luz para ella diversas cosas de las que seguramente jamás se imaginaría. Pero sobre todo de una: de la exclusiva de su hijo cargando duramente contra ella. Además, junto a ella iba a estar Terelu Campos , quien no iba a tardar en mostrar su contundencia con su sobrino en su encuentro con su hermana.

Al llegar a plató, Jorge Javier Vázquez se dirigía directamente al marido de Carmen Borrego José Carlos Bernal y le preguntaba qué estaba pensando en decirla según la viese: "No sé si la voy a decir algo. Pero sí la voy a abrazar y la voy a besar. Estoy deseando verla y que llegue. Que vuelva a casa con su gente y con nosotros para cuidarla y tirar hacia adelante".

En cuanto a cómo está su hija -Carmen Rosa Almoguera- ha señalado que "como todos": "Evidentemente primero con extrañeza y luego con rabia. No entendíamos nada. Y su hija con más motivo porque es su hermano. Con mucha decepción, porque llega un momento en el que te acostumbras...". Además, ha refrendado la frase de Jorge Javier asegurando que "llueve sobre mojado": "Lamentablemente sí. Carmen dirá lo que quiera decir estos días...".

Sobre si cree que con esta entrevista se ha roto algo, José Carlos apunta que "no ha funcionado el pegamento". "Habrá momentos complicados, pero ella va a ser fuerte y se va a reponer. Hay cosas que no dependen de ti. Por mucho que tú quieras, no puedes obligar a nadie a que te quiera", sentenciaba el marido de Carmen Borrego.