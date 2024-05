Gorka estalla contra Miri en pleno directo de 'Supervivientes': "Eres lo más falso que hay y la más estratega"

El enfrentamiento entre Gorka y Miri en el oráculo de Poseidón: esto se han dicho los dos concursantes de 'Supervivientes'

La confesión de Miri sobre Gorka: "A mí me cogió y me dijo: 'Bueno, quizás nos beneficia...'"

Gorka estalla contra Kiko por desvelar que le ha visto "comerse la boca" con Marieta fuera de cámaras: "Eres un tóxico y un sucio"

Gorka Ibarguren no ha tenido una gala precisamente tranquila este domingo. Y es que en Playa Olimpo, Kiko Jiménez y Miri se han puesto a hacer confesiones que no han dejado muy bien al concursante vasco que digamos. Todo comenzaba con una Miri contando cómo ha evolucionado su relación con Gorka: "No es que él haya viendo visto cosas... ¿qué he hecho tan mal?". Cabe recordar que Gorka ha tenido que enfrentarse además a la tribuna de Poseidón, en donde ha confesado todo sobre su posible romance con Marieta.

Es entonces cuando Miri lanzaba un bombazo: "A mí me cogió y me dijo: 'Bueno, quizás nos beneficia...'". Kiko Jiménez aseguraba que sabía más que eso incluso: "Él se hace el dolido pero en realidad se ha delatado. Cuando entró me dijo que era uno de sus objetivos. Tenía en mente cuando saliera su negocio y más cosas y eso lo ha comentado con más compañeros". Marieta afirmaba esto último que acababa de decir Kiko.

Pues bien, en directo Gorka no se ha callado lo que piensa y ha dado su opinión al respecto: "Lo que opino es que soy consciente que esta trama lo podría utilizar si quisiera a mi favor para escalar semanas. Sé que esto da morbo. Pero respeto muchísimo a mi novia y tengo valores. Y nunca querría llegar a la final con algo que no me beneficie".

"Mírame a los ojos"

Pero Sandra Barneda le pedía ir más al grano, a lo que Gorka respondía con que "lo podría utilizar a mi favor, pero no es mi estilo". "No lo he hecho", afirmaba rotundamente. Miri repetía varias veces su nombre y le decía fijamente: "Mírame a los ojos". El concursante se encendía rápido: "¿Cómo te voy a mirar a los ojos si estás demostrando ser la más falsa, la más estratega y la que le lame el culo a la que le tiene que lamer?".