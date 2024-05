Sandra Barneda, a Kiko y Marieta tras su desafortunada broma a Torres escondiendo su comida: "Es de muy mal gusto"

Durante el 'Oráculo de Poseión' Rubén Torres iba a enterarse de la verdad y, es que Marieta y Kiko Jiménez eran los que le habían robado la comida. Algo a lo que este reaccionaba visiblemente molesto: "Soy tonto porque me sorprendo cuando sospechaba de ellos dos. Me han visto con temblores en las piernas, sin poder dormir, sabiendo que lo paso mal con el hambre y se han reído de mí. Confiaba en ellos y me duele bastante".