Lorena Morlote le cuenta a Laura Matamoros en su reencuentro que su amistad con Makoke está rota: "He tenido un duro enfrentamiento con ella"

Laura Matamoros se despidió definitivamente de su etapa en Honduras en el puente de las emociones durante la pasada gala de 'Supervivientes'. La ya exconcursante del reality de Telecinco nos dejó un momento muy emotivo 'desnudándose' por completo y, entre otras cosas, cerrando la puerta a una reconciliación con su expareja. El siguiente paso era visitar el plató de 'SV' y así ha sido. Este martes ha estado con Carlos Sobera. Un Carlos Sobera que conectaba con ella al principio de 'Tierra de Nadie'. Laura Matamoros se encontraba "un poco de los nervios". Y por si fuera poco, se reencontraría con Lorena Morlote , quien le contaría todo sobre Makoke y algunos detalles que no sabía hasta ahora.

"He tenido un vuelo perfecto y aquí estoy plantada. Vengo con ganas" , contaba. Carlos Sobera le preguntaba si había alguna persona que esperaba en el plató que le recibiera. "A mi familia, mis amigas y a Tuco, si puede ser", añadía. Además, sobre el recado que le dejó a Makoke en el puente de las emociones, señalaba haber sido "bastante sincera y honesta. No abrí la boca de más, cosa que podría haber hecho. Las palabras creo que fueron suaves".

Pero había una 'sorpresa' preparada para Laura Matamoros. Y es que Lorena Morlote iba a la sala previa al plató para visitarla y tener una conversación con ella. Pero no iba a ser una conversación cualquiera. Lorena tenía una misión: contarle todo lo que está ocurriendo con Makoke desde que Laura Matamoros está en Honduras.

"Me contaste una verdad que yo nunca había sabido. He tenido un duro enfrentamiento con Makoke. Tuvimos un enfrentamiento público para defenderme de las acusaciones que había hecho. Nunca he hablado mal de ella. Se rompe nuestra amistad porque la vida es así", le contaba Lorena Morlote, muy nerviosa.