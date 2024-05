El rotundo mensaje de Marieta a Gorka que ha hecho reaccionar al superviviente: "Yo soy más valiente que otros y digo las cosas de día"

Aurah Ruiz aparecía desde la otra playa y metía cizaña, recordándole a Marieta que Gorka dijo en su vídeo de presentación que estaba soltero. La resignación de Marieta era total: "¿Pero la sinvergüenza soy yo? Si yo he venido sola sin compromiso, no he montado trama con nadie y he llegado hasta aquí sola".

Por otro lado, Arkano, que había escuchado las palabras de Marieta, no tardaba en decírselo a Gorka: "No puede haber gente más rastrera que ellos tío. Me dan asco". Gorka, por su parte, aseguraba que se les está viendo el plumero inventándose tramas para posicionarse mejor en el concurso: "No le pienso ni contestar. Quiero ser superviviente, no un marrullero ni inventarme tramas ni ser un rastrero".