El brutal enfado entre Gorka y Miri fuera de cámaras en la palapa: "Si quiero cortar de raíz porque no te soporto lo hago"

Miri le reprochaba fuera de cámaras que no defendiese la relación que han tenido los dos en Honduras y también que cortase todo de manera tan brusca a como lo ha hecho: "Estoy segura de que tienes amigas y que no pasa nada. De que pueden haber habido besos y abrazos". Lo que más le molestaba a Miri es que tanto a ella como a Marieta, el concursante vasco les hiciese una cruz.

"¿No es entendible que os deje de hablar cuando estáis montando falsas mierdas para dejarme en mal lugar?", preguntaba Gorka. Miri se encendía rápidamente: "¡A mí no me llamas falsa! ¡Yo he defendido la amistad entre tú y yo desde el minuto cero! ¡Y yo no te he dejado de hablar en ningún momento!". La tensión se palpaba, con los dos concursantes muy enfadados y cada vez levantando más el tono de voz.