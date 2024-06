Sofía Suescun viajó hasta Honduras para reencontrarse con Kiko Jiménez en lo que fue un romántico y apasionante encuentro . Kiko llegó a declararse delante de toda España asegurando que quería casarse con ella y que fuera la madre de sus hijos. Muy poco le bastó para hincar rodilla de no ser porque Sofía le recordó que esas cosas a ellos no les va. A continuación, los dos pudieron vivir juntos lo que 'Supervivientes' supone enfrentándose a la mítica 'Noria infernal' , la prueba donde Sofía batió todos los récords en 'Supervivientes 2018'. También disfrutaron de unos días juntos cumpliéndose así el sueño que había tenido Kiko durante meses.

Pero durante su tiempo juntos en Honduras, Sofía guardaba un secreto que no podía contarle: era la primera concursante confirmada para participar en 'Supervivientes All Stars' , la edición que este verano reunirá a supervivientes destacados para librar una nueva aventura. Con ello, Sofía volverá pronto a los Cayos Cochinos acompañada de otros concursantes como Logan Sampedro (con quien también compartió edición e incluso algunos besos) Adara Molinero, Bosco Martínez-Bordiú, Olga Moreno o Lola Mencía, entre otros supervivientes que aún quedan por conocerse.

En la gala con Jorge Javier Vázquez, Sofía Suescun era la primera en entrar al plató. Confirmaba que seguía muy emocionada por su próxima participación en 'Supervivientes All Star' y que va dispuesta a "disfrutar" porque su reciente visita a Honduras le "removió todo". A continuación, el presentador recordó que su novio no sabía nada así que le pidió que guardase la información un poco más. Cuando la pareja se volvió a ver, Sofía y Kiko no pararon de besarse y abrazarse .

Jorge Javier jugó un poco con Kiko Jiménez. Le cebó que tenía que conocer algo muy importante y el superviviente empezó a preocuparse. Cuando por fin se enteró de que en realidad le queda poco tiempo con su novia porque Sofía participará en 'Supervivientes All Stars', él se alegró y se apenó por partes iguales. No obstante, Kiko apoyó mucho a Sofía diciendo que "no puede haber un 'All Stars' sin una de las principales estrellas de 'Supervivientes", mostrándose "super orgulloso y convencido de que lo va a hacer genial".