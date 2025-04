Así que si bien se lanzaron duros reproches sobre las mentiras de las que supuestamente se acusan mutuamente, Laura Cuevas no dudó en deslizarle algo que le afectó profundamente. "Fuiste a hablarle al de mi trabajo para que me largaran. Me echaron por tu culpa", le recrimina a Calderón. Su marido, por su parte, se defiende asegurando que desconoce por completo esa información y le ataca con otra cuestión también del ámbito laboral. "Cuando entró en el restaurante empezó a tirarle el cuello al jefe de cocina", decía muy tenso. "Eso es mentira", respondía visiblemente enfadada la concursante.