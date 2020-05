Adara estalla contra Ana María por nominar a su madre: "Le da una puñalada y sigue con ella como si nada"

"En la vida pensé que Ana me pudiera nominar. Por la relación que ha tenido con Hugo pensé que lo nominaría a él. Hugo la ha tratado mal desde hace mucho tiempo y la ha llamado egoísta", comentaba la superviviente. "Yo no maltrato a nadie, no paso por ahí. Estamos en un reality y hay que decir las cosas. Solo dije que era egoísta", se defendía el uruguayo. "Es que somos los que somos, no hay más para nominar", intentaba justificarse la mujer de Ortega Cano.