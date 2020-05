José Antonio Avilés da un paso al frente y reconoce su problema: "He sido un drogadicto a la mentira"

"Mi paso por el reality ha hecho que saga mucha información sobre mí y se muestre un José Antonio del que no estoy orgulloso . Hay que hacer frente a los hechos", comenzaba diciendo. Ivana no sabía ni qué cara poner porque no sabía a qué se refería.

Avilés aseguraba entonces que había comenzado una terapia: "He dado un paso atrás y he decidido ponerme en manos de profesionales que me ayuden. Tú ya me dijiste en la playa que no necesitaba mentir para demostrar quién era y ahora desde hace unos días estoy en terapia con una psicóloga de aquí. Me he puesto en manos de profesionales y el primer paso es reconocerlo", le explicaba a Ivana.