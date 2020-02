Albert Barranco se prepara para la aventura: “Voy a llevar mal el hambre y que se pasen de listos”

La aventura de ‘Supervivientes 2020’ está a punto de arrancar y, tras ver cómo han pasado las últimas horas en España Rocío Flores y Fani , ha llegado el momento de conocer las c onfesiones de Albert Barranco antes de volar a Honduras, el vídeo completo lo podéis ver en mitele PLUS .

El hambre es lo que más le va a afectar porque “tengo que comer cada tres horas”. De hecho, reconoce que puede afectarle al carácter y hacerle cambiar el chip con sus compañeros. Sin embargo, en cuanto a la convivencia, Barranco explica que quiere que reine la paz en la isla aunque, eso sí, avisa a navegantes: “No me gusta que me tomen el pelo, no me gusta que se pasen de listos”.