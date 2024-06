El 'tonteo' de Sofía y Logan hace estallar a Kiko Jiménez: "¿Qué pasa, no puede haber una amistad?"

Tanto Logan como Sofía están volviendo a vivir la experiencia más dura de la televisión juntos. Los dos supervivientes ya estuvieron concursando hasta la final en 'Supervivientes 2018' y parece que gracias a ese cariño que se tienen desde aquel entonces, han podido unirse en uña y carne en el 'All Stars'.

Ambos supervivientes han dormido el uno al lado del otro, se han dado la mano y también Sofía le ha rascado la espalda por las picaduras de los mosquitos y las pulgas. Por otro lado, también han tenido un 'tonteo' cuando han ido a pescar. La ganadora de 'SV 2018' ha bromeado con Logan: "No me infravalores".

Kiko Jiménez ha estado mirando atentamente las imágenes de la bonita complicidad que está existiendo entre Sofía y Logan. El exsuperviviente de la última edición ha explicado que le gusta la relación que están teniendo : "Me gusta mucho verlos así haciendo equipo. A la vista está que se llevan de lujo".

Sin embargo, Jorge Javier ha insistido en que en las imágenes puede haber algo más que una amistad . Kiko le ha expresado que él no lo ve así: "Hay un tensión en el ambiente, ¿qué pasa, no puede haber una amistad?" En ese momento, Marian, la defensora de Olga Moreno ha estallado en contra de Sofía Suescun .

Marian ha comentado que la concursante siempre 'tontea' con los hombres: "La estrategia de siempre, por parte de Sofía. Siempre hace lo mismo, tontear". Kiko Jiménez ha saltado al escuchar el comentario desafortunado por parte de Marian y ha defendido a su novia: "Me parece muy feo por tu parte, que una mujer diga eso. Me alegro de ver a Sofía fuerte física y mentalmente, que no se ha quejado".