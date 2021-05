En la octava gala de 'Supervivientes' , por ejemplo, Omar no pudo contener las lágrimas al leer l as cartas que su prometida le escribió antes de la aventura. Aunque el concursante actuó mal porque la organización solo le había permitido coger tres objetos personales y él escondió las cartas en uno de los bañadores, su motivo conmovió a muchos. Omar quería releer las dedicatorias de Anabel con su puño y letra y poder tener una fotografía de los dos.

Rafa Mora, enemigo de Anabel Pantoja, cargó contra Omar Sánchez

Pero lo que Omar Sánchez aún no sabe es que Anabel Pantoja tiene un nuevo y máximo enemigo público declarado: Rafa Mora. Los dos colaboradores de televisión protagonizaron recientemente uno de los desencuentros más desagradables vividos en un plató en los últimos años.

"Las actitudes tabernarias y barriobajeras no tienen cabida en Sálvame y no deberían tenerla tampoco en la vida real. Esto es un programa de televisión que ven millones de personas para entretenerse y hay ciertos límites que no se pueden sobrepasar", les hizo ver Carlota Corredera.