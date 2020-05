Barranco soluciona sus diferencias con Hugo y Ana María pero no sin decirles todo a la cara: "Lo quieres hacer todo a tu manera"

Barranco, a Hugo: "A veces eres muy recto"

"Te he visto un poco pasivo. A veces te has mojado poco pero es tu forma de ser" , comentaba Hugo en primer lugar.

Ana María le reprocha a Barranco que se considerase mejor pescador que ella

Ana María tiene la misma impresión que Hugo sobre Barranco. Cree que el superviviente es "un chico tranquilo" que además "no ha faltado el respeto a nadie": "No discutes por discutir y no buscas trifulca. Eres el rey del fuego y has apoyado a Rocío en los momentos en que te ha necesitado. Quizás tú le has decepcionado menos que yo", confesaba la concursante.