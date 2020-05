La emotiva carta del hermano de Rocío Flores: "Para mí eres una madre, gracias por todo lo que has hecho por mí"

"Hola Tata, te echo muchísimo de menos, eres la mejor hermana que he podido tener. Eres nuestra ganadora. Para mí eres una madre, llevas cuidándome desde que nací. Lo del jueves me pareció de una niña con mucha fuerza y con muchos sentimientos por su hermano. Gracias por todo lo que has hecho por mí que no es poco. Estas guapísima. Eres ganadora por muchos motivos, transparencia, persona real, buena persona, luchadora, estamos todos contigo. Te esperamos en Málaga.Tu niño", ha leído entre lágrimas Rocío las palabras de su hermano.