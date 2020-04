Christofer se quiebra al hacerle una romántica promesa a Fani: "Cuando salgas vamos a buscar a nuestra hija Valentina y nos vamos a casar"

La promesa de Christofer

Además, el exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha felicitado a su novia por lo bien que está haciendo las pruebas físicas y le ha aconsejado seguir igual en el reality: “Dile que siga siendo ella misma, que no cambie su actitud, que si tiene que discutir que discuta y que me estoy dejando la piel para que llegue a la final”. “Que no se gaste tanto que tenemos muy poco dinero”, ha bromeado ella.