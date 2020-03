Hugo lanza una aguda indirecta a Adara y Gianmarco: "Quien se de por aludido es que no tiene la conciencia tranquila"

Hugo lanza una directa a Adara y Gianmarco

"Ha sido mi premio en el concurso. Me quedaré hasta que la audiencia quiera. Desde la primera semana me enamoré de esta chica y ella ya lo sabe. Lo veremos fuera", decía el uruguayo.

Pero Hugo no se quedó ahí y, a continuación, soltó unas palabras que iban claramente referidas a Adara y Gianmarco: "La reflexión que hago es que las parejas normales, legales, las parejas que se aman bien, les gusta el morbo, lo clandestino... y quien se de por aludido no tendrá la conciencia tranquila . Te amo, amore", soltaba mirando a Ivana

Al preguntarle si se refería a su expareja, Hugo insistió en que no pero volvía a señalar lo del remordimiento de conciencia: "Quien se sienta aludido es porque no tiene la conciencia tranquila. Yo hablo por ella y por mí. Amo a esta chica y no me interesa nada más", sentenciaba.