Isa no estuvo en plató durante la última entrega de 'Tierra de nadie', pero quiso dar su opinión desde su perfil de Instagram, donde aseguró que estaba totalmente de acuerdo con su prima: "Lejos de lo que opinan todos, sí pienso que Anabel puede pedir explicaciones si es tal cual ella lo ha contado. Es decir, le pregunta a su amigo Yulen: 'Oye, mira, he estado escuchando en la valla que ha nombrado a mi tía, me ha nombrado a mí. ¿Qué están contando de mí?'".