Jorge Javier Vázquez, en estado puro: los momentos en los que nos ha hecho vibrar durante esta edición

Jorge: el maestro de ceremonias perfecto

No solo ha movido el cotarro en la isla a través de las conexiones con ‘La Palapa’ sino que también lo ha hecho en las galas desde plató . Jorge ha sabido exprimir cada situación al máximo y ha intermediado para que nuestros invitados, con guerras abiertas fuera del programa, afronten sus polémicas .

De hecho, gracias a Jorge, la ganadora de ‘GH VIP 7’ abrió la puerta a una reconciliación con el italiano y confesó que le gustaría tener esa "conversación pendiente" ¡No hay nada que Jorge se proponga y no consiga!

Siempre fiel a sí mismo

Si algo nos hipnotiza de su forma de presentar es que Jorge no conoce el miedo. Durante estos tres meses, Vázquez ha demostrado que no teme las posibles criticas y ha dejado su huella en cada una de sus intervenciones. J. Javier no se pone colorado a la hora de hacer una broma subida de tono…