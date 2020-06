De la guerra Rocio Yiya a las peleas entre Elena y Avilés: Los enfrentamientos más tensos de 'Supervivientes 2020'

Recordamos los conflictos más sonados de la edición

'Supervivientess 2020' llega a su fin. La edición "más extrema" del reality nos ha dejado momentos inolvidables. Los concursantes han tenido que plantar cara a numerosas adversidades como las tormentas, el hambre, picaduras de animales y sobre todo, los conflictos con sus compañeros. Estos son los enfrentamientos más tensos que hemos visto en Honduras en esta edición.

Cristian Suescun y Avilés: "¡No te me vuelvas a acercar así!"

Cristian Suescun y José Antonio Avilés protagonizaron si duda uno de los enfrentamientos más tensos de la edición. Todo empezó tras un conflicto a la hora de compartir la esterilla para dormir. Según el colaborador de 'Viva la vida', el navarro no supo adaptarse al concurso de supervivencia. "Eres un caradura no eres capaz de estar en un concurso de supervivencia y aguantar que un compañero te dé sin querer con la pierna. Vas a coger la comida el último como que me llamo José Antonio", le recriminó.

"Eres un palmero, te gusta acercarte a la gominola y al pez gordo. Te trataba como un p*** trapo y tú ibas detrás de ella como un corderito", gritó el hijo de Maite Galdeano haciendo referencia a Rocío Flores. La discusión comenzó a subir de tono hasta que el de Pamplona se colocó a escasos centímetros de la cara de su compañero. "A mí no te me acerques así", le pidió Avilés.

El ataque de ansiedad de Fani tras una fuerte discusión con Ivana: "Necesito que me calméis"

Tras una pausa en el programa y volver a conectar con 'La Palapa' nos encontrábamos a una Fani más irascible que nunca protagonizando una fuerte discusión con Ivana. "No me nombres a mi hijo eh, no me lo nombres. Porque yo no nombro a tu familia", gritaba la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'. "La educación se la he dado yo, te guste o no. Así es mi hijo, de educado y de humilde, cosa que es lo que te falta a ti".

Lejos de echarse atrás, la argentina se refería a sus compañera con calificativos como "falsa, manipuladora, ridícula o mentirosa". La novia de Christofer se veía obligada a acudir al servicio médico del programa tras sufrir un ataque de ansiedad: "Necesito que me calméis", pedía.

Rocío Estalla tras los ataques de Yiya: "Me ha llamado morsa"

En medio de una pelea con Fani, Rocío Flores abadonaba 'La Palapa' y amenazaba con abandonar el programa. Sin embargo, la nieta de Rocío Jurado no tenía el problema con Fani, sino con Yiya. "Me voy, te lo juro por Dios que me voy, Yiya me ha llamado morsa otra vez", aseguraba entre lágrimas. "He dicho que estaba haciendo soniditos de morsa, si a ella le perjudica mucho a otros se les llama cacatúa y nadie se ha molestado, pero es que nos gusta mucho hacernos la víctima", se justificaba la extremeña. Su defensa sirvió de poco, ya que el programa decidió nominarla directamente.

Avilés planta cara a Elena: "Eres una mentirosa, una cínica y una demagoga"

Avilés no solo ha tenido problemas con Cristian Suescun. Elena también se convirtió en una de sus archienemigas dentro del programa. El cordobés le cedió una porción de pizza a la madre de Adara y a cambio esperaba que ella le diese su lata. No fue así, y el andaluz montó en cólera. "Eres una cínica e intentas confundir a la gente en sus casas. Eres una demagoga, yo no le he dicho a nadie que tengo una familia de abogados para hundirlo, tú si lo has hecho. Tu hija ha vendido su miseria y sus mierdas y ha extendido la mano para cobrarlo".

"¡Pues si que me salió cara la p*** pizza, te la hubieras metido por el culo!", respondió ella.

Hugo y Elena protagonizan su cara a cara más tenso

La relación entre Elena y Hugo Sierra ha sido una verdadera montaña rusa dentro de 'Supervivientes'. Un día estaban deshaciéndose en halagos y al siguiente tirándose los trastos a la cabeza. En 'La Palapa', el ganador de 'GH Revolution' y la madre de su ex pareja vivieron un tenso cara a cara.

"Es una falsona, una falsa grande. Me quieres o no me quieres, pero ella me da una cal y una de arena. Me da igual lo que pesque. Me dijo que me quería un poquito y yo le dije que no era recíproco. La gran abuela… que fue a ver a su nieto dos veces", se quejó el uruguayo. Por su parte Elena decidía no pronunciarse respecto a Martín y pedía a Adara que no entrase al trapo.

Ana María Aldón VS José Antonio Avilés: ""So vago, ni adelgazas de lo gordo que estás"

La mujer de Ortega Cano tampoco se ha quedado corta a la hora de mostrar su carácter. José Antonio Avilés le recriminó no haber apoyado lo suficiente a Rocío Flores y ella estalló. "Eres capaz de anteponer un concurso a tu familia", le aseguró el de Córdoba. "A mí no me escupas asqueroso, a mí no me mires, ni me hables, no te dirijas a mí. ¡Vago, adelgaza que ni adelgazas de lo gordo que estás!", respondió la diseñadora.

Cristian explota contra Elena: "Eres una mala pécora y una bruja"