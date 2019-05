"¿Tu crees que has tenido suerte en el terreno amoroso?", ha sido la pregunta que Jorge Javier Vázquez ha lanzado a Isabel Pantoja. La cantante ha dicho un "sí" rotundo y nos ha abierto su corazón en directo: "El primero mi marido, que ha sido la persona que mas he amado en toda mi vida y no habrá nadie como él. Además, yo sí he querido a muerte a las personas con las que he estado y con eso me quedo".