Frases de Loly Álvarez para decirle a tu pareja cuando te rompa el corazón

Los desengaños amorosos son muy duros y lo cierto es que se pasa realmente mal cuando alguien te rompe el corazón. En ocasiones, cuando esto ocurre, no sabemos reaccionar, pues suele ocurrir cuando menos te lo esperas. Pero por eso te dejamos algunas de las frases que Loly Álvarez pronunció durante la gala del jueves, para que tengas un listado amplio de expresiones que soltarle a tu pareja cuando te deje. Todas tuvieron lugar en el momento en el que a Loly le comunicaron que era la primera 'pirata abandonada' y que, por tanto, debía vivir en un palafito situado a cierta altura del mar. Toma nota:

Primera fase: negación y aislamiento

"¿Esto qué coño es?"

"Yo no sé lo que está pasando aquí pero no me está haciendo ninguna gracia."

"Ni dramática ni leches. Te lo estoy diciendo y te lo juro por mi madre, ¿esto qué es?"

"Ay, Jorge. No me hagas esto a mí, que yo te quiero mucho. Ay, madre del amor hermoso, que ya me lo estoy imaginando."

Segunda fase: ira

"Ay, madre mía, dónde me habéis dejado. ¡Esto es el infierno, te enteras!"

"¿Cómo quieres que esté yo aquí sola? No puedo hablar nada, los pájaros me van a picar y me van a comer, y hoy he visto un medio tiburón y cuando suba la marea se va a llevar la madera y se va a llevar todo."

"Sí, voy a vivir aquí. ¡Cuatro horas, lo que duren en comerme!"

Tercera fase: negociación

"Tú me has dicho que me iba para Madrid, Jorge. ¿Esto qué es?"

"Te lo digo con el corazón en el pecho de verdad te lo digo, ¿me vas a dejar aquí de verdad?"

"Ay, no me digas eso que me vas a dejar aquí de noche sola, que yo me muero. No me hagas eso a mí, que yo te quiero mucho, hombre… No me hagas eso, que me da mucho miedo la oscuridad."

"Dime que es una broma, te lo pido por favor."

Cuarta fase: depresión

"Estoy harta, me quiero ir."

"No me gusta una mierda."

"Y Roni ahí animándome para que viniera, y que viniera, y que viniera y ¡mira lo que tengo ahora! Aquí estoy más sola que la una."

"Olvidada me habéis dejado, esto no se hace. Yo no quiero saber nada de piratas ni de nada, yo soy española. Tengo la nacionalidad española y me quiero ir a España. Aquí, abandonada en mitad del Caribe con tiburones y de todo que hay aquí."

"Dios mío de mi vida, en qué puñetera hora he venido yo aquí. Me tenía que haber quedado en casa con mi perro. Que no me hace nada y me quiere mucho."

Quinta fase: aceptación

"No me esperaba yo esto de ti, Jorge. No me lo esperaba."

"Yo también espero verte la semana que viene. Ay, Dios mío, qué pastel me has dejado."

Te puede interesar: