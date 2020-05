Las razones por las que Rocío Flores no sabía si Gloria Camila estaba enfadada con ella: sus exigencias en la guerra con Ana María Aldón

Rocío Flores se reencontró con Gloria Camila en la primera parte de la final de ‘ Supervivientes 2020 ’ y, preocupada, le preguntó si había algo de su concurso que le había parecido mal. La hija de Ortega Cano le tranquilizó diciéndole que no y le manifestó que estaba muy orgullosa de ella. Pero ¿Por qué estaba intranquila Rocío? La respuesta está en su antigua guerra con Ana María.

Rocío Flores exige Gloria Camila que se posicione

En las primeras semanas de concurso, Rocío y Yiya se volvieron enemigas máximas dentro de la isla. La hija de Antonio David Flores consideraba que su compañera la “humillaba” delante de todos y criticaba que Ana María nunca la defendiera. Unos reproches que no consiguieron despertar nada en Ana.

La mujer de Ortega Cano , por el contrario, cada vez tenía más complicidad con Yiya y defendía su derecho de no meterse en polémicas ajenas. Una buena relación que terminó crispando, y mucho, a Rocío.

Durante una de las galas, Yiya desveló que Ana María había dicho que no consideraba a Rocío parte de su familia y este comentario hizo que estallara la guerra entre ellas: "He echado en falta que me eche un capote".