La inocentada de Marta Peñate a Alejandro Nieto revoluciona la playa: "¿Qué está pasando?"

Momentos más tarde, Alejandro Nieto se daba cuenta de que el pescado no estaba donde lo habían dejado: "¿Dónde está? ¿se lo ha llevado un pelícano o qué?". Marta y Lola se hacían las sorprendidas y Jorge Pérez daba más credibilidad a la historia: "Está en la olla, lo he metido yo antes con los pequeños". Haciendo que Alejandro Nieto preguntase al resto de concursantes por el paradero del pescado: "¿Dónde está? que yo no lo tengo".