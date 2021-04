Alejandro Albalá aseguraba estar muy nervioso antes de saltar desde el helicóptero: "Me he puesto nervios o mil veces pero este momento...", ha reconocido. "¿Qué te pone más nervioso, tirarte o entrar en Cantora?", ha bromeado Jorge Javier Vázquez. " Entrar en Cantora es deporte de riesgo ", ha respondido entre risas el exconcursante de 'GH DÚO'. " Le dedico el salto a mi familia , a mi perrita y ahora que estoy tan cerca del cielo, a mis tres abuelos que seguro que me están viendo", ha dicho el superviviente.

" La aventura de ‘Supervivientes’ es un reto que llevaba persiguiendo mucho tiempo , te etiquetan como ‘pareja de’. Fui a ver a Sofía y también con Isa. Siempre he venido a visitar a alguien. Ahora vengo yo solo , me ha tocado el momento", se ha sincerado en su vídeo de presentación.

El siguiente en arrojarse al agua ha sido Tom Brusse. "Estoy muy contento, no te puedes ni imaginar", le ha dicho al presentador. " Si yo se que tu ilusión era tirarte desde el helicóptero, te hubiera comprado uno , y un mar entero", se ha reído Jorge Javier. "Muchísimas gracias a todo el mundo que ha votado por mí, Sandra te quiero, familia os quiero", ha agradecido el ex de Melyssa.

Tom: "Lo que hubo entre Melyssa y yo, es pasado"

Tom tendrá que convivir con Melyssa, su ex novia a la que fue infiel en 'La isla de las tentaciones 2'. El concursante asegura que entre ellos ya no hay nada. "Es mi primer reality solo. No es fácil estar con tu pareja. Lo que hay entre Melyssa y yo ya es pasado. Por mí ya está todo bien, lo más difícil va a ser la comida, como muchísimo, no sé donde me estoy metiendo".