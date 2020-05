Yiya protagoniza un esperado encuentro con Antonio David: "Estás muy sonriente, no sé si es bueno o malo"

Yiya ha visitado por primera vez tras su expulsión el plató de 'Supervivientes'. La extremeña ha conocido al padre de la que durante mucho tiempo fue su archienemiga en el programa, Rocío Flores. " Me alegro de conocerte ", le ha dicho. " Te veo muy guapa ", le ha confesado él. "Yo a ti, muy sonriente, no se si eso es bueno o malo", le ha preguntado la periodista. "Bueno", la ha tranquilizado él.

Yiya ha explicado como ha sido la evolución de su relación con Rocío Flores. "Yo creo que ha sido algo mutuo, porque si no hay evolución por las dos partes es inviable tirar para adelante. Yo creo que ha sido de forma recíproca. Si no había evolución por parte de una de las dos no había manera. Creo que he decidido decirlo todo, podía haber decidido guardarme algo, pero tras esa serie de tormentos que me atormentaban en mi vida que quizás en alguna circunstancia he queridos solapar con tiempo que teníamos libre para pensar...".