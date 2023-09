Ivana Andrés, capitana de la Selección Española Femenina de Fútbol: “Estamos con Jenni, estamos unidas”

En su primer día en 'TardeAR', Ana Rosa Quintana entrevistaba a la capitana de la selección española de fútbol Ivana Andrés, que dejaba claro que todas las futbolistas están “unidas” y junto a Jenni Hermoso. La entrevista se producía minutos después de que la nueva seleccionadora, Montse Tomé, hiciera su primera convocatoria, en la que no está su compañera, pero Ivana evitaba valorarlo dado que se había enterado en directo de la noticia.

La presentadora le preguntaba si no se han sentido tratadas igual que los hombres en el mundial pero Ivana respondía que sí: “Hemos tenido un trato igualitario, nos han facilitado las cosas, pero luego en la entrega de medallas pasó lo que pasó y es algo que no podemos permitir”.

Se refería al beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso y del que Ana Rosa Quintana decía: “Fue el beso sin permiso, una imagen que ha visto todo el mundo y que me parece que ninguna mujer puede aprobar que alguien te dé un beso en la boca sin que tú lo consientas”.

Ante la convocatoria, que se producía cuando Ivana estaba en el programa, la futbolista evitaba pronunciarse hasta conocer los detalles: “Me encantaría poder darte una respuesta, no sé la última hora. Me he enterado en directo de la convocatoria (…) Pasó lo que pasó y tenemos que luchar por dejar una federación con ese trato igualitario”.