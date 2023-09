'TardeAR' habla en directo con una española adicta al fentanilo: "Me sentía como un zombie, fue muy duro"

"Para aguantar un poco los dolores hasta la operación, me pautaron los parches de fentanilo. Esto empieza en abril de 2019. A mí me operan en septiembre de ese mismo año y en abril del año siguiente me pongo en contacto con la Unidad del Dolor para ver si me lo puedo retirar porque yo veo que mi vida no estaba siendo una vida", ha continuado.