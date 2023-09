Imágenes terribles de personas con sobredosis de fentanilo: 'TardeAR' viaja al núcleo del problema en Estados Unidos

Un día le llamaron desde su trabajo, su hijo no había ido en dos días y, cuando fueron a su apartamento, le encontraron muerto: “Mi hijo, sin nosotros saberlo, se había pasado a la heroína, que consumía no mucho pero de vez en cuando, y esa heroína estaba adulterada con fentanilo y con silacina”.

"No le puedo ver abrazar pero le puedo querer, me he dado cuenta que si canalizo ese amor hacia él ayudando a los demás, no solamente canalizo mi amor por él sino que además construyo su legado", relataba.