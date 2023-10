La hermana de Pedro, víctima en el llamado 'crimen de las gemelas', hace un llamamiento en 'TardeAR': "Que vayan a la cárcel y cumplan los 25 años que pedimos"

No entiende la “frialdad” de quien fuera pareja de su hermano y pedía: “Cuanto antes la metan en la cárcel, mejor”. Y es que nunca podrán cerrar el capítulo porque no van a recuperar a su hermano, pero sí cumplirán su objetivo: “Que ella esté en la cárcel es lo que más deseamos”.

Isabel no entiende que ellos tengan que “aguantar el tipo” sin decirle lo que piensa y se queja de que Dolores haya pasado a su lado “con el cuello alto”, sin mostrarse cabizbaja y con actitud casi “desafiante”: “Has matado a mi hermano, lo has asesinado, es muy fuerte (…) Que vayan a la cárcel y cumplan los 25 años que pedimos”.

Y es que la hermana de Pedro no tiene dudas de la responsabilidad que podría haber tenido Loli: “Si ella no llama a mi hermano, él no va a su casa porque no era su intención ir, pero insistió tanto que al final el pobre fue a buscar la muerte, que es donde la encontró”.