Carmen Maura echa la vista atrás en 'TardeAR': "Si no hubiera sido actriz, hubiera acabado loca"

“Si no hubiera decidido ser actriz estaría bastante loca”, confesaba Carmen, que cree que el teatro le ha salvado: “Hacía comedias y la gente se reía”. Es más, cree que ha hecho tantos personajes que esto le ha ayudado a analizarse: “Nunca he ido a un psicoanalista y también me sorprende”.

Ahora, Carmen vive sola y cree que no sería capaz de convivir con nadie más: “Estoy viviendo sola y ya no metería a nadie en casa (…) Me encanta hacer lo que me da la gana, no preguntas a nadie, esa pregunta de ‘¿Qué cenamos hoy? o ¿Qué hacemos mañana?’ Eso me agobiaría, vivo sola y estoy contenta”. Es más, no ve fácil que ahora pudiera enamorarse: “Yo me divierto mucho con mis personajes, disfruto mucho rodando”.