El dueño del chiringuito de Elche acusado de dopar a sus trabajadores niega su implicación: “No es real, no tengo nada que ver con ningún tipo de anabolizantes”

Verónica y Levon denunciaban ayer en ‘TardeAR’ que su jefe, el dueño de un chiringuito de playa en Elche, Alicante, les había dopado sin su consentimiento: "Se me había perforado el estómago y me tuvieron que operar de urgencias ", declaraban en nuestro programa.

Hoy hablamos con el dueño de este chiringuito , que niega dopar a sus trabajadores para que rindieras más y mejor: “ Lo que se está diciendo no es real ”.

Cuando le preguntamos sobre su detención , la confirma, aunque niega su relación con cualquier tipo de anabolizante, a pesar de que la Policía encontró más de 100 tipos en su local: “ Sí (fui detenido) , como tantísimas personas en este país que son detenidas y luego puestas en libertad, y lo único que se hace es ensuciar el nombre de esas personas. Yo no estoy las 24 horas dentro de mi beach club, pero si le puedo garantizar firmemente es que, en ninguno de los casos, yo tengo que ver nada con ningún tipo de anabolizantes ”.

Ahora está en libertad, y asegura no temer la condena por ningún delito: “Si no he cometido absolutamente nada fuera de la ley, cómo voy a temer algo”.