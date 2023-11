Exclusiva | Big Joke responde a la última versión de Daniel Sancho y habla de las pruebas: "No dijo que fuera en defensa propia"

El jefe de la investigación en el caso de Daniel Sancho responde en exclusiva a las preguntas de María Miñana en ‘TardeAR’: anuncia que se ha dejado de buscar las partes del cuerpo de Edwin Arrieta que no han sido localizadas hasta ahora, no da credibilidad a la versión de Daniel Sancho, que dice que intentó violarle, pero sí que habla de una pelea previa.

Daniel se ha declarado no culpable de asesinato con premeditación, ha asegurado que Edwin Arrieta intentó violarle pero el jefe de la investigación no cree en esta versión: “No le dijo eso a la policía, admitió que mató a Edwin, que se estaba peleando con él, no dijo que fuera en defensa propia”.