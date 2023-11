Mató a su madre, la violó y tras salir de prisión se pone en contacto con ella: "Me escribió por LinkedIn y me envió una carta"

“Imagínate que la persona que asesina a tu madre y te viola se intenta poner en contacto contigo", narraba TardeAR

Asegura que el asesino de su madre le escribió una carta: “Era para pedirme perdón, pero no puedo perdonar algo así”

Ana Rosa Quintana: "Es de las historias más terroríficas que yo he escuchado"

Fue condenado por matar a su madre, ella lo vio todo y además sufrió sus agresiones sexuales. Isabel nos cuenta en 'TardeAR' el infierno por el que ha pasado, cómo ha logrado superarlo y que su agresor se ha puesto en contacto con ella en dos ocasiones. La primera vez con una carta para devolverle pertenencias de su madre y pedirle perdón y la segunda a través de LinkedIn.

El infierno de Isabel con su padrastro

Un subteniente del ejército mató “a hachazos” a su novia y su hija de ocho años lo presencia todo. Ocurrió a plena luz del día en un centro comercial, donde mantuvieron una fuerte discusión.

Estaban en una cafetería, se fueron al parking y sacó del maletero un hacha. Acto seguido, se abalanzó contra la madre, la hija intentó evitar la agresión, pero su madre falleció horas después.

Sin embargo, su infierno empezó un año antes y es que su padrastro no solo es el asesino de su madre, también la violó. Las agresiones comenzaron cuando ella tenía 7 años, le condenaron por asesinato y lesiones, pero no le juzgaron por las violaciones a su hijastra.

Ahora, está en libertad e Isabel rompe su silencio para denunciar lo que vivió. Nos contaba que le condenaron a 16 años, ha estado tranquila, pero todo ha cambiado: “Imagínate, que la persona que asesina a tu madre y te viola se intenta poner en contacto contigo es algo… Vamos, no lo entiendo”.

“Me contactó por LinkedIn”, comentaba Isabel y explicaba que le dijo que estaba buscando a una persona con su nombre y sus apellidos: “Automáticamente, fui a la guardia civil porque me dio miedo”. Sin embargo, no tiene una orden de alejamiento y tampoco no pueden hacer nada a menos que cometa algún tipo de acto.

Isabel nos contaba cómo sucedió todo y es que ella, aunque guardó silencio durante mucho tiempo, cierto día le contó a su madre que estaba siendo agredida sexualmente: “De repente se lo conté, él me tenía amenazada de que si se lo decía a ella me iba a matar y también a ella, pero ese día hablé”.

De hecho, el día en que todo sucedió, su madre y su asesino se pelaron por este motivo: “Yo me metí en medio, puse mi mano izquierda y de repente me di cuenta que me cortan un dedo, mi madre que me vaya, yo que no me iba… como si fuera una pesadilla”.

La carta que le escribió el asesino de su madre

Pero hay más y es que su agresor, antes de ponerse en contacto con ella, le escribió una carta para devolverle pertenencias de su madre: “Era para pedirme perdón, pero no puedo perdonar algo así”.

Isabel nos confiesa que esto es algo que no se puede superar: “Se aprende a vivir con ello, como se puede, no te queda otra. Intento ser fuerte por ella, porque ella lo querría así y es lo que hago hasta hoy”.