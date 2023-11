Exclusiva en el caso de la mujer secuestrada y encadenada: de la negativa de él a la advertencia de ella

Carmen sostiene que fue secuestrada, agredida y encadenada. De hecho, en el hospital le tomaron fotos con una cadena atada al cuello. Carmen ha prestado declaración de nuevo, pedía justicia ante los medios pero un amigo del acusado asegura que no la vio encadenada: "Le dije a Martín: 'ya verás, seguramente se ha llevado algo y me robó el móvil".

Laura Susín, reportera de 'TardeAR', conseguía hablar con el acusado que, conocido como Martín, respondía así cuando le preguntaban por las cadenas: "No te puedo decir nada de eso porque no lo sé, ¿Me entiendes?"

Antes de conocer la decisión judicial, la reportera también hablaba con Carmen que, temiendo que le dejaran en libertad, advertía: "Espero que lo suban, si no lo suben, lo juro por Dios que me voy a tomar la justicia por mi mano yo. "Este no va a comer arroz en su vida, no sabe lo que ha hecho, se va a la cárcel".