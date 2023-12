Antonio Hidalgo recibe una sorpresa en directo: "Los suegros no tienen la culpa, son los yernos"

"Los suegros no tienen a culpa, creo que la tienen muchas veces los yernos", decía ella y comentaba que cuando su hija le habló de su relación, no le gustó: "Le dije dónde vas, muchacha, porque es mayor, más bien para mí". Es más, decía que tiene dos caras, una "muy simpática" mientras otras veces "se pierde".

Pero todo era una broma. Tanto que Ana Mari dedicaba unas emotivas palabras al marido de su hija: "Es una persona maravillosa, es lo mejor que le ha pasado a mi hija". De hecho, destacaba cómo es con ella: "Cuando veo el trato que tiene se me saltan las lágrimas, me voy a llorar a un lado para que no me vea, es una persona encantadora y lo quiero mucho".