Exclusiva | Juan José Ballesta, tras declarar en el juzgado: "Lo estoy pasando mal, he perdido peso, estoy bajo de ánimos y el trabajo no sé cómo me va a ir"

Un amigo de Juan José Ballesta le denunció por un presunto delito de robo con violencia

Juan José Ballesta lo negó todo y denunció a su amigo

"No me merezco lo que me está pasando", se quejaba Juan José Ballesta

Juan José Ballesta fue acusado por un amigo de un presunto robo con violencia. Decía que le había quitado 50 euros y una chaqueta, pero el actor lo negó todo, le denunció y ahora, como presunta víctima, ha declarado en el juzgado.

"Lo estoy pasando mal, he perdido peso, estoy bajo de ánimos y el trabajo no sé cómo me va a ir con todo esto", declaraba el actor, que explicaba que estaba trabajando en una serie cuando todo pasó: "Casi me echan".

La versión de Juan José Ballesta

Además, dejaba claro que su actitud desde el principio ha sido de facilitar la investigación: "Me paró la policía a 100 metros, no me negué a que me cachearan y lo único que encontraron fueron cañas de pescar porque soy pescador".

Es más, nos contaba que Álvaro, la persona que le denuncia, era su amigo. Hacía tiempo que no se veían, así que quedaron: "Pero él parece que tenía otro plan, que un amigo intente sacar pasta de esta manera y denunciarme por un caso tan grave como es robo con violencia cuando no he robado ni un caramelo..."

Ahora tiene claro que no volverán a tener contacto y añadía que hasta la novia de Álvaro está dispuesta a declarar a su favor: "Va a contar la verdad, no se puede consentir una cosa que es mentira".