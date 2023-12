La indignación de Mayka Navarro ante el robo a una anciana

El falso turista ladrón ha sido cazado gracias a la intervención de una empleada de un hotel que le pilló en pleno robo. 'TardeAR' abordaba cómo la policía se ve impotente ante determinadas situaciones como los ladrones reincidentes que han hecho de este delito su forma de vida y Mayka Navarro no podía disimular su enfado ante la situación de una persona conocida.

"Si no hay violencia, no hay intimidación son robos al descuido, ningún juez lo va a meter en la cárcel", explicaba Manuel Marlasca ante el caso del falso turista ladrón y Mayka Navarro apuntaba: "Si el sistema judicial fuera del 2023 y no del siglo pasado..."