El dramático testimonio de una mujer que ha desokupado a su hija de su casa: "Necesita que la encierren, que se quite de todo"

Según su relato, la hija ha realquilado el piso, no paga las facturas y la utiliza para cosas supuestamente ilegales. Al parecer, antes no era así, pero cambió cuando le quitaron a su bebé con nueve días de vida: “Se ha vuelto agresiva”.

A Paqui le han aconsejado que se vaya porque vive al lado de su hija y así lo va a hacer: “Esto me está perjudicando a mí y puedo perjudicar a mi nieto y no lo voy a perjudicar, hasta que no se ingrese, no voy a querer nada con ella”.