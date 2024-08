La madre de Kiko Jiménez rompe su silencio y le manda un dardo a Maite Galdeano: "Tus hijos, aunque estén contigo, no te pertenecen"

Carmen Jiménez -madre de Kiko Jiménez- apuntaba lo siguiente: "Tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti, y aunque estén contigo no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, por ellas viven en la casa del mañana, que no puedes visitar ni siquiera en sueños".