Marta Gayá: la otra mujer que puso en jaque el rey emérito Juan Carlos I

Las fotos íntimas que vendió Ángel Cristo Jr. a la revista holandesa 'Privé' de Juan Carlos I y su madre, Bárbara Rey , han dado la vuelta al mundo. Y como se preveía, siguen acaparando las portadas y los medios televisivos día tras día. No obstante, antes de Bárbara Rey hubo otra mujer amiga del monarca que parece ser que tenía mucha influencia sobre él. El emérito se dedicó por completo a su relación con Marta , algo que preocupaba mucho al servicio de inteligencia de nuestro país, repercutiendo directamente en nuestras arcas públicas.

Y es que a pesar de que Bárbara Rey es una de las más conocidas y mediáticas, no es la única. Marta Gayá fue una amiga especial que preocupó y mucho al círculo de Juan Carlos I. De hecho, esta influencia provocó una crisis en la Zarzuela. La prensa se hacía eco de su existencia, con titulares del estilo: "Ataque a la intimidad del Rey" o "Atribuyen al Rey una relación sentimental con Marta Gayá".

Javier Chicote , colaborador estos días en el programa de Telecinco y autor del libro 'El jefe de los espías', una investigación periodística sobre el archivo secreto de Emilio A. Manglano, en el que se documentaba la extorsión que habría sufrido Don Juan Carlos por parte presuntamente de Bárbara Rey, ha señalado que inicialmente creía que no era el hijo el que había tomado las fotos.

"Su relato es el mismo. Me costaba ver la escena de un chaval de 13 años escondido detrás de un seto sacando fotos a su madre mientras le ofrece los pechos al rey Juan Carlos I. No me lo imagino. Pero después de hablar con él y escuchar su relato, estoy en condiciones de decir que dice la verdad", subraya Javier Chicote.