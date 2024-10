Exclusiva | La espectacular cifra de dinero que consiguió el paparazzi de los robados de Lady Di en 'topless'

Las fotos íntimas de Bárbara Rey y Juan Carlos I no han sido las únicas en la historia que han provocado todo un revuelo mediático. 'TardeAR' ha echado la vista atrás y ha recordado que en 1994 unos robados de Lady Di en 'topless' fueron un bombazo que a punto estuvo de estallar.

Juan Carlos Teuma dio con Diana de Gales en aquel hotel y ha comentado cómo fue su reacción al encontrársela en la piscina: "La sorpresa fue enorme. Nada más entrar me la encuentro en la zona de la piscina. Ella me vería cuando yo he hecho siete u ocho fotos".