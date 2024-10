El audio en el que Bárbara Rey admite haber recibido 35 millones de pesetas de Juan Carlos I por sus presuntos chantajes

"Él (Juan Carlos I) se había comprometido conmigo en darme el dinero para pagar las deudas. Cien millones de pesetas, que él me daría. Entonces, lo que hizo fue pues un día vino (el intermediario) y me dio veinte millones de pesetas porque mi casa salía a subasta. Luego, cuando pasaron cuatro o cinco meses, cogió y me dio quince. O sea, a lo largo de año y medio me estuvo dando unas cantidades de dinero para hacer frente a todas las deudas que tenía y poder seguir viviendo", son algunas de las declaraciones más impactantes de Bárbara Rey sobre el dinero que recibió de Juan Carlos I.