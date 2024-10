La reacción de Álvaro Muñoz Escassi al ser imputado tras una denuncia de Valeri Cuéllar: "No es cierto, está todo al revés"

Escassi ha estado en directo en 'TardeAR' y ha desmentido la información: "No es cierto, está todo al revés. A mí no me consta que lo haya hecho". El famoso jinete ha explicado que el día 23 de octubre va a ir al juzgado, pero no por la denuncia de Valeri: "Voy a ratificar mi denuncia, la que puse yo".