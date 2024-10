El padre de la joven que agredió a una menor en Vélez-Málaga pide disculpas públicamente: "Está muy arrepentida"

El padre de la agresora ha castigado a su hija después de enseñarle el vídeo de la paliza

La madre de la menor ha respondido a las disculpas del padre: "Las acepto, pero esto va a seguir para adelante"

Padres de la alumna agredida en un instituto de Vélez-Málaga: "El instituto no ha hecho nada hasta que no le han pegado una paliza"

Una menor de doce años ha sido agredida este pasado jueves cuando salía de su instituto. Los hechos han ocurrido en Vélez-Málaga, a las puertas del centro educativo, cuando una joven de quince años le ha propinado una brutal paliza al grito de "gorda" delante del resto de niños y padres mientras otra compañera grababa el suceso.

El centro ha tomado medidas disciplinarias después de que los padres denunciasen lo ocurrido y acudiesen a pedir explicaciones, expulsando tanto a la agresora como a la chica que grabó la paliza. Los padres de la menor agredida han estado en directo en 'Vamos a ver' para denunciar los hechos.

La madre ha contado que el centro sabía la situación y no intervino hasta ahora: "Mi hija recibió papeles en los que la insultaban, yo pedí explicaciones a la directora y no recibí respuestas. No es la primera vez que he escrito para esto y no han hecho nada hasta que no le han pegado una paliza a la niña".

Sin embargo, en 'TardeAR' han estado en directo la madre y en este caso, la abuela de la menor. El programa ha podido contactar con la familia de la niña agresora y han pedido disculpas públicamente por la actitud de la joven en el instituto. Concretamente, el que ha dado la cara ha sido el padre.

Las declaraciones han sido muy sorprendentes para la madre de la menor golpeada. "Mi hija entra en el grupo de las 4 o 5 que no quieren hacer nada, ni quieren estudiar, ni quieren hacer nada... y la que está estudiando y quiere hacer algo, pues van en grupillo a abusar siempre de la mas endeble", ha contado el padre de la agresora.

El progenitor ha explicado que su hija le ensenó el vídeo de la pelea porque está arrepentida: "Me lo contó ella porque sabía que se estaba yendo de las manos y me enseñó el vídeo. Le dije '¿no te da vergüenza?' Y ya ella llorando y llorando porque estaba muy arrepentida. ¿Ahora te arrepientes con lo que has hecho y encima grabando?"

El padre ha pedido disculpas y no le gusta que haya sucedido esto: "Vamos, lo mismo que no me gusta que se lo hicieran a ella, pues tampoco me gusta que ella se lo haga a nadie". Tras esto, ha recordado el presunto motivo que llevó a su hija a pegar a la menor de doce años.

"Tengo otro niño menor que ella y está en la clase de esa niña. Dice que se mete con él y él se lo ha dicho a la hermana. Ella es muy defensora y ha ido a pelearse con esa niña", ha comentado el padre. Sin embargo, no se ha creído a su hija: "Creo que hasta es mentira porque yo conozco a mis niños y veo que la otra niña es noble y no pelea".

"Han expulsado a mi hija un mes, pero es un premio. Le tendrían que mandar bastantes deberes y que esté en la casa sin teléfono y sin salir a la calle, que es lo que más le duele a ella. En todo el mes, el teléfono no lo va a ver y tampoco va a salir a la calle", ha dicho en último lugar.