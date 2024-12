Paola Olmedo reacciona al fichaje de José María Almoguera por 'GH DÚO': "Tiene que aprovechar"

Carmen Borrego ha desmentido en 'Vamos a ver' que su hijo esté ilusionado

Poco antes de entrar en 'GH Dúo', José María Almoguera ha dado una nueva entrevista hablando de su madre y asegurando que su relación todavía "no está curada". Además, el hijo de Carmen Borrego ha protagonizado otra portada junto con una chica con la que podría estar ilusionado.

Este lunes, Carmen Borrego ha entrado en directo en 'Vamos a ver' para hablar de las polémicas declaraciones de su hijo en las que, una vez más, no habla con demasiado cariño de su madre.

"No voy a opinar de una entrevista que no he leído, no voy a hablar de un menor y estoy muy contenta del cambio de opinión de mi hijo porque ya sabéis que veo a mi nieto. En una entrevista se dicen muchas cosas y luego se sacan los titulares", ha comenzado Carmen defendiendo de nuevo a su hijo.

"Mi conciencia la tengo muy clara y duermo perfectamente cuando pongo mi cabecita en la cama", ha subrayado la colaboradora durante su llamada de teléfono.

Carmen Borrego ha querido aprovechar su llamada para dirigirse directamente a Alexia Rivas: "Las campos además de dar exclusivas hemos trabajado muchos años y seguimos trabajando. Vendemos exclusivas, pero tengo una carrera profesional que igual no le tienes tú. Creo que soy la persona que más respeta a sus compañeros y que cuando uno se expone los demás tienen derecho a opinar", le ha dicho a su compañera de trabajo.

"Yo no me arrepiento ni me avergüenzo de vender entrevistas, pero llevo muchos años trabajando honradamente y lo único que hago es dar una exclusiva cuando me parece bien", ha sentenciado la colaboradora.

Además, Carmen Borrego ha utilizado su intervención para desmentir que su hijo esté de nuevo ilusionado, asegurando que la chica con las que aparece en las fotografías publicadas por la revista 'Diez minutos' es solamente una amiga.