Tras haber sido los peores platos de sus equipos, Noelia, Carmen y Alba se veían obligadas a tener que ser las primeras en enfrentarse a la prueba de eliminación para ver quiénes seguían en el concurso. Los nervios estaban a flor de piel y más cuando por las cocinas de 'Next Level Chef' apareció Martín Berasategui , quien ideó la receta a seguir para esta prueba.

"Yo no sé hacer nada", respondió por lo bajo Noelia. "Creo que es imposible replicar a Martín pero se va a hacer lo que se pueda", dijo por su parte Alba. Carmen, se fijó al detalle en la ensalada y preguntaba directamente al chef por ella. "Vamos a por ello. Sois tres campeonas y os quiero ver con actitud", les animó Berasategui.

Las concursantes lo dieron todo en la prueba. No faltaron los nervios, las carreras y la presión por querer seguir en el concurso . Pero al final solo podía quedar una y lo elegirían los mentores Francis Paniego, Rakel Cernicharo y Marcos Morán en una cata a ciegas con los tres platos de Carmen, Alba y Noelia.

Los chefs decidieron por unanimidad que el de Alba había sido el peor plato . La reina fallera no quiso agobiarse con la prueba pero hubo un momento en el que su temblor en las manos provocó que echase más gramos de la cuenta de uno de los ingredientes, con lo que se solidificó la base de la ensalada en vez de ser líquida.

"No me lo esperaba para nada. Esperaba quedar mucho, mucho más arriba pero bueno, al menos he salido en la tele. Hay que ver la parte positiva. De aquí a 'Supervivientes", reaccionó Alba, de 28 años y cocinera amateur. A pesar de llevar poco tiempo, la valenciana provocó con su marcha lágrimas entre algunos de sus compañeros por el tiempo compartido.