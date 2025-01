Después de este ataque de risa, Emma García advierte: "No voy a poder, yo así no puedo presentar". Tras este revuelo inicial, Leonor Lavado se marcha y es cuando Emma se sincera sobre lo que acaba de vivir: "Yo no soy tan mandona, ya os lo digo, no soy tan así. Ha sido una experiencia que nunca he vivido. ¿Es cosa mía o lo hace muy bien? Yo me he sentido muy rara, me ha parecido... era como un eco, hacía los mismos gestos".