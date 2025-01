Mari Luz sueña con recuperar unas tierras familiares en Villalvite, Lugo , pero para eso necesita encontrar a su primo del que no sabe nada desde hace 40 años :

“Estoy aquí porque mi abuelo me dejó unas tierras que forman parte de mi vida, de mi infancia… pero ahora hay algo que me impide disfrutar de ellas. Mi primo también es heredero, está desaparecido y no podremos cobrar la herencia hasta que aparezca. Llevamos 40 años sin saber de él”.