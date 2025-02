Sara Carbonero ha reaccionado ante el micrófono de 'Caiga quien caiga' a la vuelta del programa años después, con una propuesta incluida: "Estoy muy contenta, me ha hecho muchísima ilusión, con los mejores deseos y si os falta una colaboradora, pues yo que sé..." .

Además, Sara Carbonero vivía un momentazo con nuestro reportero Luis Fabra en la primera edición de los Premios Men's Health Next Generation durante el photocall, en el que este terminaba tirando una caja de pasteles al suelo a la voz de "esto es una bomba de relojería".

"Posible reportera de 'Caiga quien caiga', Sara Carbonero" , decía nuestro reportero, aunque ella ponía una condición ante esto: "Siempre que no tenga que madrugar".

Ya desde el plató, Santi Millán reaccionaba a esto: "Qué buen fichaje sería Sara Carbonero y tranquila, que aquí no madruga nadie". Algo a lo que reaccionaba Lorena Castell: "Un momento, no nos cambiarías por Sara Carbonero". Y Santi Millán respondía con un divertido zasca a Pablo: "A ti no".